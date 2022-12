Najciekawsze imprezy i wydarzenia w weekend 2-4 grudnia w Legnicy i okolicach. Święty Mikołaj i świąteczne jarmarki. Poczujesz magię świąt!

Pierwszy weekend grudnia zapowiada się magicznie. W Legnicy i okolicach nie zabraknie świątecznych jarmarków, imprez i atrakcji. Spotkania ze świętym Mikołajem i jego pomocnikami odbędą się m.in. w Legnicy, Gminie Kunice, Jaworze, Chojnowie czy Złotoryi.

W weekend odbędą się również koncerty, szczególnie polecamy koncert z okazji dekady Atrament Records, koncert urodzinowy Radia Zamek Nadaje w Jaworze oraz niedzielny koncert pamięci Henryka Karlińskiego w legnickiej Akademii Rycerskiej.

Grudzień to czas świątecznych jarmarków, wybierzcie się na jarmark do Miłkowic, Złotoryi lub na Zamek Grodziec. Z kolei jarmark w Lubinie startuje po weekendzie - we wtorek 6 grudnia.

W piątkowe popołudnie wydarzenia literackie - premiera najnowszego tomu „Szkiców Legnickich” oraz finał Legnickiej Książki Roku 2021.

