Nabór do legnickich żłobków miejskich rusza już 1 kwietnia. Ile jest wolnych miejsc w poszczególnych żłobkach i kto ma pierwszeństwo zapisu?

Do legnickich żłobków zapisać można dzieci od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat. Od 1 do 29 kwietnia 2022 r. będzie udostępniona do pobrania karta zgłoszenia dziecka do żłobka. Osoby które nie mają możliwości pobrania karty online mogą ją otrzymać w żłobku, do którego chcą zapisać dziecko.

Kartę wraz z odpowiednimi zaświadczeniami (np. o zatrudnieniu) należy złożyć do 29 kwietnia 2022 r. we właściwym żłobku.

Co istotne, dziecko może być zgłoszone tylko do jednego żłobka, złożenie kolejnej karty zgłoszenia w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

Dane adresowe żłobków wraz z liczbą wolnych miejsc na rok 2022/2023: