Na legnickim cmentarzu są dwa regały ze zniczami do ponownego wykorzystania Piotr Krzyżanowski

Legnica dołączyła do kilku miast w Polsce i na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Wrocławskiej zostały ustawione dwa regały na znicze do ponownego wykorzystania - "zniczodzelnia". Jeden stoi przy kolumbarium, drugi przy trzeciej bramie. Zamiast wyrzucać znicze do kontenera na śmieci można je pozostawić na regałach.