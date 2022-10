Na Fali Zdrowia w Legnicy. 3. Konferencja popularnonaukowa, zobaczcie zdjęcia

- Jak powszechnie wiadomo, wodę uważa się za źródło życia - znajduje się w składzie wszystkich żywych organizmów. Poznając lepiej jej właściwości zarówno od strony biologicznej, leczniczej i dietetycznej uczestnicy konferencji bardziej świadomie będą mogli korzystać z jej dobrodziejstwa – powiedziała nam dr Małgorzata Jusiakowska – Piputa, prelegent i jednocześnie koordynator merytoryczny wydarzenia.

Prelekcje:.

Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska

Lekarz, specjalista z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej, diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. W 1970 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu, w którym pracowała do 1992 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1970 r. w Warszawie, doktora habilitowanego w 1981 r., w 1999r uzyskała tytuł profesora zwyczajnego nadany przez Prezydenta RP. Organizowała i nadal bierze udział w organizacji wielu kongresów naukowych i konferencji, wygłosiła ponad 600 referatów na różnych kongresach krajowych i zagranicznych. Dorobek naukowy obejmuje 257 pozycji opublikowanych w czasopismach naukowych, 14 książek, 19 monografii i skryptów oraz 19 rozdziałów w podręcznikach. Autor i redaktor publikacji naukowych z dziedziny balneoterapii, hydroterapii, klimatoterapii i masażu leczniczego m. in.: „Nowoczesna Medycyna Uzdrowiskowa”, Encyklopedia Balneologii i Medycyny Fizykalnej”, Wielka Księga Balneologii Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. Wprowadziła do lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce nowe metody lecznicze: karboksyterapia, ozonoterapia i haloterapia. Jest odznaczona wieloma państwowymi medalami, odznaczeniami oraz prestiżowym odznaczeniem medycznym „Gloria Medicine”.