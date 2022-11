Na dnie zbiornika retencyjnego Słup leżą piękne zatopione wsie Żarek i Brachów. To była kiedyś piękna dolina ZDJĘCIA

Zalew Słup - dlaczego i kiedy go wybudowano

Budowa zalewu Słup o powierzchni 4,9 km² i pojemności 38,69 mln m³ została rozpoczęta po przygotowaniach trwających od 1968 r. Podczas budowy zbiornika retencyjnego wysiedlono dwie pod jaworskie wsie Żarek oraz Brachów. Zalew Słup zbudowano w celu ochrony przeciwpowodziowej i regulacji przepływów Nysy Szalonej. Budowano go w latach 1974-1978 i w tym roku został oddany do użytku.

Wieś Brachów - historia

Lata 1930-1938 , Widokówka z Brachowa - pałac, poczta, szkoła i dworzec kolejowy. fotopolska.eu

Do roku 1811 wieś była posiadłością mnichów z Lubiąża. Przy drodze, nieopodal przystanku kolejowego, znajduje się jeden z kilkunastu ustawionych w okolicy pomników poświęconych Bitwie nad Kaczawą z dnia 26 sierpnia 1813 r. Upamiętnia on postój pruskiego feldmarszałka Gebharda von Blüchera na kwaterze w znajdującym się we wsi pałacu (został również wyburzony), podczas którego von Blücher otrzymał meldunek o zbliżaniu się Francuzów. Jest on repliką oryginalnego, przedwojennego obelisku, który w latach 70. zalano wraz ze wsią wodami zalewu Słup.