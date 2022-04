Mur legnickiego cmentarza powstał z płyt nagrobnych, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

W latach 70. rozpoczęto przebudowę cmentarza, zgromadzone płyty nagrobne po cmentarzu niemieckim wykorzystano do budowy muru okalającego nekropolię. Podczas prac murarskich układane one były tak aby strony z napisami były niewidoczne, jednak kilkanaście z nich zostały wmurowane napisami do zewnątrz i można je zobaczyć do dzisiaj.