Moc dla miasta. Historia legnickiej energetyki wystawa w Muzeum Miedzi, zdjęcia

Wystawa pt. Moc dla miasta. Historia legnickiej energetyki przybliża wieloletnią działalność legnickiego przedsiębiorstwa energetycznego, zaczynając od niemieckiego Electricitäts Werke Liegnitz, przechodząc następnie do energetyki czasów powojennych, skupiając się na jej pracownikach i wybranych momentach bogatej historii. Zasygnalizowana została na niej również współczesność tworzona dzisiaj pod znakiem firmowym TAURON Dystrybucja S.A.

Z drugiej strony wystawa opowiada o rozwoju technologicznym branży energetycznej, ewolucji narzędzi pracy, co obrazują zgromadzone dawne i obecne urządzenia oraz przyrządy. Wpisują się one doskonale w skomplikowaną historię ziemi legnickiej, jako przedmioty służące zarówno Niemcom, jak i Polakom. W narracji ekspozycji nie zabraknie też wątku radzieckiego, gdyż po pierwsze to wojska „Wielkiego Brata” zarządzały tutejszą elektrownią w latach 1945-1947, a następnie przez kilkadziesiąt lat korzystały z usług Zakładu Energetycznego Legnica.

Na kilku salach ekspozycyjnych znajdujących się na pierwszym piętrze pałacowej części muzeum od ul. Partyzantów zgromadzone zostały obiekty pochodzące ze zbiorów legnickiego SEP-u, lokalnego oddziału Tauron, OP NSZZ „Solidarność” TAURON Kraków Oddział w Legnicy, z kolekcji Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie, Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Muzeum Miedzi, a także wielu osób prywatnych – legnickich kolekcjonerów, ale także byłych i obecnych pracowników energetyki.

Ekspozycje można oglądać do kwietnia 2023 roku