Mnóstwo śniętych ryb w Jeziorze Koskowickim koło Legnicy! Jaka przyczyna? Zobaczcie nagranie oraz zdjęcia

W zatoczkach na części południowej Jeziora Koskowickiego odkryto kilkanaście kilogramów śniętych ryb, m.in. sandaczy i okoni.

W niedzielę Krzysztof Strynkowski wraz z członkiem Straży Rybackiej sprawdzali brzeg całego jeziora.

"Przyducha" czyli niedobór tlenu w wodzie może być spowodowany wieloma czynnikami. Często jest to wysoka temperatura (tlen w ciepłej wodzie słabiej się rozpuszcza). W tym przypadku mamy temperatury stosunkowo niskie. Drugi dzień pada deszcz, który natlenia wodę. Więc tlen "zabrało" coś innego. Jeśli to coś, co zabiera tlen pojawia się po deszczach, tak jak w ciągu ostatnich lat, to to coś najprawdopodobniej przypływa do jeziora rzeczką.