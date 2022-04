Mistrzostwa Polski Kyokushin w Ełku, legniczanie wrócili z medalami Piotr Krzyżanowski

Zdjęcia KKK

W Mistrzostwach Polski Kyokushin Polskiego Związku Karate Kontaktowego oraz The Best Warrior Cup wzięło udział ponad 400 zawodników z 42 klubow, z 10 organizacji z Polski, Łotwy i Ukrainy. So-Kyokushin Legnica reprezentowało pięcioro zawodników, zdobyli pięć medali. Podopieczni sensei Krzysztofa Hodana i sensei Kamila Hodana uzyskali wyniki: na najwyższym stopniu podium stanęły Maja Sosnowska i Anastazja Pałka, wicemistrzami zostali Adriana Nowosielska i Michał Woltman, a brązowy medal zdobył Norbert Dojlidko. Każdy z legnickich zawodników stanął na podium. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym oraz organizacyjnym. Zdobycie medalu wymagało olbrzymiego wysiłku. To bardzo ciężko wywalczony sukces legnickich karateków.