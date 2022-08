Mistrzostwa Okręgu Legnickiego w pełnym wieloboju myśliwskim w Dobrzejowie

Ulewny deszcz nie przeszkodził myśliwym z Okręgu Legnickiego w przeprowadzeniu corocznych zawodów strzeleckich.

Mistrzostwa Okręgu Legnickiego w pełnym wieloboju myśliwskim wygrał Wojciech Malerowicz, wśród Dian najlepsza była Dorota Błotna. W zawodach brało udział 60 myśliwych. Zawody są eliminacją do ogólnopolskiej edycji imprezy.

Myśliwi są potrzebni, żeby dbać o dobrostan zwierzyny, jest to sposób na spędzenie czasu na łonie natury. Jeśli polujemy zawsze jest o tym informacja, więc nie należy wchodzić wtedy na teren łowiecki. Może się zdarzyć, że ktoś nie zauważy ostrzeżenia i będąc na spacerze w lesie usłyszy strzał. Należy wtedy opuścić to miejsce i niezwłocznie poinformować o tym fakcie Straż Leśną lub miejscowego leśniczego. To nie musi być wcale myśliwy, bo obserwujemy coraz częściej kłusownictwo. Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej - mówi nam w przerwie zawodów Łowczy Okręgowy Wojciech Pawliszczak.

Zobaczcie zdjęcia z tego ciekawego wydarzenia.