Mistrzostwa Karate Kyokushin "Ronin Cup 2022", legniczanie wrócili z medalami

Amelia Marciniszyn ,Blanka Malec, Patrycja Sokołowska ,Zuzanna Opaczewska, Nina Zandukeli , Patrycja Patuszynska, Oskar Nadolny ,Philip Bielewicz ,Antoni Bystry ,Szymon Kopacz, Nikodem Zandukeli ,Michał Schröter , Dominik Yaroshynskyi , Krzysztof Gronkowski, Wiktor Skóra ,Igor Ziółkowski ,Anna Yaroshynska ,Ireneusz Schröter, Yan Yaroshynskyi,Artur Supernak i Aleksander Krzywicki Jr.

Nasi zawodnicy zdobyli 7 złotych,2 srebrne i 2 brązowe medale. W klasyfikacji indywidualnej:

Dominik Yaroshynskyi - 1 miejsce w kumite i 1 miejsce w kata, Nina Zandukeli - 1 miejsce w kumite i 1 miejsce w kata ,Aleksander Krzywicki Jr- 1 miejsce w kumite i 2 miejsce w kata ,Michał Schröter - 1 miejsce w kata, Yan Yaroshynskyi - 1 miejsce w kumite ,Patrycja Sokołowska - 2 miejsce w kumite ,Wiktor Skóra - 3 miejsce w kumite i Anna Yaroshynska -3 miejsce w kata. W klasyfikacji Drużynowej zajęliśmy 2 miejsce. Gratulacje dla wszystkich zawodników. Podziękowania dla wszystkich rodziców za pomoc , dziękujemy, że jesteście z Nami.

Dziękuję sponsorom i kolegom z klubu na których zawsze możemy liczyć - Sensei Wiesław ,Sensei Andrzej , Senpai Darek, Senpai Irek, Senpai Zbyszek i wszystkim zawodnikom ,którzy oprócz tego ,że startowali w zawodach to wychodzili do walk ze swoimi kolegami i koleżankami. Bardzo dziękuję, za zaangażowanie , wsparcie i pomoc w tym co robimy dla dzieci i młodzieży. OSU !!!

Aleksander Krzywicki.