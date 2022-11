Mini Mistrzostwa Świata Maluchów w Legnicy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

W legnickiej Galerii Piastów na mobilnym boisku trwa turniej piłkarski . Mecze rozgrywane są w dwóch kategoriach wiekowych: do 8 lat / formuła rozgrywek 2x2 i do 10 lat / formuła rozgrywek 3x3. Drużyny podzielone są na grupy, w pierwszej wygrała drużyna "Konfeksu". Mecze będą rozgrywane do godziny 18. Mistrzostwa organizowane są przez Akademię Piłkarską MOS Karkonosze przy współpracy z Fundacją KGHM Polska Miedź. 12 listopada turniej będzie rozgrywany we Wrocławiu a 19 listopada w Wałbrzychu.