MIŁKOWICE LEGNICA Pobiegli zadeptać glejaka! Festyn Razem dla Andrzeja Anna Ickiewicz

Ponad 400 osób stawiła się na biegu Razem Dla Andrzeja, on sam wraz z żoną był również obecny. To już kolejna akcja organizowana po to aby zebrać pieniądze na leczenie Andrzeja z Miłkowic, który choruje na glejaka. Tym razem oprócz ciast (około 100 blach), można było wylicytować piłkę Miedzi Legnica z podpisami piłkarzy, prace plastyczne wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Miłkowicach, zjeść pyszną kiełbaskę i wojskową grochówkę. W biegu Razem dla Andrzeja wzięli udział dorośli i dzieci. Zobaczcie jak wyglądała impreza i jak piękne uśmiechy gościły na twarzach uczestników gdy dołączył do nich sam Andrzej, dla którego ta akcja została zorganizowana.