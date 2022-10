Mieszkasz daleko od Legnicy, a tu pochowani są Twoi bliscy? Zapytaliśmy właścicielkę jednej z firm sprzątających nagrobki jak o nie zadbać

W umowie zlecenia usług mamy termin realizacji od momentu zamówienia generalnie od daty podpisania przez klienta zlecenia, ale dla naszego bezpieczeństwa finansowego zawarliśmy klauzulę w umowie zlecenia usługi o treści „ Potwierdzenie przez nas usługi dla klienta, nastąpi po otrzymaniu płatności”, więc w praktyce klienci po wybraniu naszej oferty, po podpisaniu umowy zlecenia realizują przelew, zazwyczaj zwykły, więc pieniądze trafiają do nas w ciągu 3-6 godzin od przyjęcia do wykonania zlecenia to czas 6-7 dni.