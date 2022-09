Mieszkaniec Legnicy po spożyciu narkotyków spowodował wypadek. Pasażerka doznała ciężkich obrażeń ciała

Legnicy policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca Legnicy kierującego samochodem marki BMW, na ul. Chojnowskiej, nie dostosował on prędkości do warunków ruchu i wpadł w poślizg, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w latarnię uliczną, a następnie siłą uderzenia został odrzucony na pas zieleni.

W wyniku zdarzenia jedna z pasażerek, która zajmowała miejsce z tyłu pojazdu i nie korzystała z pasów bezpieczeństwa doznała ciężkich obrażeń ciała i została zabrana do szpitala. Kierujący i druga z pasażerek, która zajmowała miejsce z przodu korzystali z pasów bezpieczeństwa i nie odnieśli żadnych obrażeń - informuje mł. asp. Anna Tersa.

Okazało się, że kierujący nie posiada prawa jazdy, a do tego jest pod wpływem narkotyków. W samochodzie policjanci znaleźli marihuanę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a pojazd zabezpieczono do dalszych czynności.