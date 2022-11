Mieszkania w Legnicy bez pośredników wyraźnie tańsze. Zobacz co możesz kupić mając mniej niż 250 000 zł

Kawalerkę, a nawet dwu pokojowe mieszkanie w Legnicy można kupić już za mniej niż ćwierć miliona złotych. Nie wszystkie są w idealnym stanie, niektóre nadają się do remontu, ale przy tej kwocie opłaca się jeszcze w te mieszkania włożyć trochę pieniędzy. Zobaczcie oferty 13 najtańszych mieszkań w naszym mieście, może któraś przypadnie Wam do gustu. Kliknijcie następne zdjęcia znajdziecie tam ceny opis i link do oferty --->>>

OLX/OTODOM