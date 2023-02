Mieszkańcy powiatu złotoryjskiego walczą o szpital. Zbierają podpisy pod petycją do Fundacji KGHM Polska Miedź o wsparcie finansowe

Andrzej Kowalski, prezes Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górniczych i koordynator akcji, zachęca do wsparcia inicjatywy i złożenia podpisu pod petycją, która trafi na biurko władz Fundacji KGHM Polska Miedź. Chodzi o dofinansowanie remontu i modernizacji oddziałów wewnętrznego i neurologicznego Szpitala Powiatowego im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi.

Szpital w Złotoryi wymaga remontu. Obecne warunki są niedostateczne. Kierujemy prośbę o wsparcie finansowe właśnie do Fundacji KGHM, ponieważ Złotoryja to miasto z 700-letnią historią górniczą miedzi. Dzisiaj to tu mieszkają i potrzebują opieki lekarskiej nestorzy górnictwa miedzi, pracujący w kopalniach KGHM. Potrzebujemy kilku tysięcy podpisów, żeby móc złożyć petycję, więc apeluję do mieszkańców o mobilizację i wsparcie naszej inicjatywy swoim popisem - mówi Andrzej Kowalski.