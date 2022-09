Mieszkańcy Legnicy skarżą się na brak wygodnego połączenia autobusowego z cmentarzem w Jaszkowie. Co na to MPK?

Jakiś czas temu zapytaliśmy naszych czytelników o problematyczne miejsca na komunikacyjnej mapie Legnicy. Wiele osób wskazywało na cmentarz komunalny dla miasta Legnicy w Jaszkowie i niewłaściwą organizację dedykowanej mu linii C. Oto kilka z komentarzy, jakie pojawiły się pod postem na naszym fanpage'u:

Na cmentarz w Jaszkowie przydałby się autobus w tygodniu, CMENTARZ jest, a autobusu brak.

Autobus jeździ pusty dlatego, że tylko od zajezdni kursuje.

Jeździ nie dosyć, że od zajezdni, to tylko od piątku do niedzieli, co godz.

Cmentarz JASZKÓW jak można wybudować cmentarz bez dojazdu w tygodniu!

O komentarz w sprawie zapytaliśmy MPK.