Mieszkańcy Legnicy od dziś mogą jeździć Uberem. Znana aplikacja dostępna już w Legnicy. Są promocje na start! [25.10]

Uber dostępny w Legnicy

Znana aplikacja do zamawiania przejazdów jest już dostępna w Legnicy. Uber działa w 19 miastach w Polsce. Legniczanie już wcześniej mogli korzystać z podobnej aplikacji - Bolt. W naszym mieście od około 2 lat funkcjonuje też Uber Eats - aplikacja do zamawiania posiłków z restauracji.

Promocje na początek działania Ubera w Legnicy

Firma przygotowała promocje, dzięki którym mieszkańcy mogą poznać usługi oferowane za pośrednictwem aplikacji. Wpisując kod WITAJLEGNICA, nowi użytkownicy mogą zaoszczędzić aż 100 zł podczas 5 pierwszych przejazdów (do 20 zł każdy). Promocja trwa od 25 do 30 października. Z kolei wpisując kod KOCHAMLEGNICE3X5, mieszkańcy mogą skorzystać z 50 proc. promocji na trzy przejazdy. Oferta obowiązuje od 25 października do 6 listopada.

Aby wykorzystać kod promocyjny, należy: