Miejska Droga Krzyżowa już w najbliższy piątek 8 kwietnia w Legnicy

Nabożeństwo rozpocznie się w Katedrze Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła o godz. 19.30, skąd w modlitewnej zadumie, rozważając poszczególne stacje, wierni przejdą na plac Orląt Lwowskim przed budynkiem Legnickiej Kurii Biskupiej, gdzie nastąpi zakończenie nabożeństwa.

W imieniu Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego zapraszam do udziału w Drodze Krzyżowej wszystkich Księży, mieszkańców Legnicy i okolicznych miejscowości, a także nasze Siostry i naszych Braci z Ukrainy. Zachęcam do zabrania za sobą świec lub lampionów i domowych krzyży.Niech Droga Krzyżowa ulicami Legnicy będzie naszym świadectwem, drogą wiary i okazją do zasłuchania w rozważanie Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.W kapłańskiej jedności - apeluje ks. Robert Bielawski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego LKB