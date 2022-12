„Miedź Legnica. Pół wieku piłkarskiego klubu” została książką roku w Legnicy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Książka „Miedź Legnica. Pół wieku piłkarskiego klubu”, autorstwa Marcina Makucha i Mariusza Bacha otrzymała tytuł Legnickiej Książki Roku. Dzisiaj w Sali Królewskiej legnickiej Akademii Rycerskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagrody. Pięć książek otrzymało nominację do Legnickiej Książki Roku. Jest to konkurs organizowany co roku przez Legnicką Bibliotekę Publiczną i Muzeum Miedzi w Legnicy. Książkę roku wybiera powołana kapituła.