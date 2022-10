Miałam być kucharzem zostałam stylistką paznokci. Historia legniczanki, która przeszła trudną drogę by spełnić marzenia

Pasja Justyny zaczęła się gdy miała 17 lat i koleżanka z domu dziecka zabrała ją do kosmetyczki, aby zrobić paznokcie.

To były inne czasy, pracowało się wtedy na plastikowych tipsach i zwykłym lakierze, teraz technologia poszła do przodu. Nie niszczymy już płytki przedłużając paznokcie- mówi uśmiechnięta kobieta

Choć Justyna wygląda na pogodną i zadowoloną z życia nie zawsze tak było. Pobyt w Domu Dziecka i szykany jakie tam znosiła doprowadził młodą dziewczynę do depresji, z którą zmaga się jeszcze do dziś.

Po opuszczeniu placówki wróciłam do Legnicy, tu pracownice MOPS pomogły mi w pierwszych chwilach. Szybko zaszłam w ciążę i to uświadomiło mi, że nie chcę dla swojego dziecka takiego losu jaki spotkał mnie i moje rodzeństwo. Zaczęłam nad sobą pracować. Zapisałam się do szkoły, bo w Domu Dziecka zrobiłam tylko zawodówkę jako kucharz. Nie ciągnęło mnie jednak do gotowania. Marzyłam o tym, aby pomagać kobietom w stawaniu się pięknymi. Zrobiłam jeden kurs, potem drugi. Na początku robiłam paznokcie i makijaże koleżankom po cichu ucząc się na własnych błędach i kończąc kolejne kursy. Zakochałam się w tej pracy i tak już zostało- opowiada Justyna.