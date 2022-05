Mauzoleum Piastów w Legnicy znów otworzy swoje progi dla zwiedzających

Niezwykle cieszymy się z sukcesu tego porozumienia. Będące częścią kościoła mauzoleum jest bowiem wyjątkowo cennym zabytkiem w skali regionu, ale i w skali Polski. To obiekt, który budzi olbrzymie zainteresowanie nie tylko historyków sztuki, ale wszystkich zainteresowanych historią i sztuką – mówi Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy.

Mauzoleum Piastów w Legnicy powstało w latach 1677-1679 i jest pierwszą na Dolnym Śląsku barokową kaplicą grobową. Należy do najwybitniejszych zabytków epoki łączących w harmonijną całość wszystkie dziedziny sztuki: architekturę, rzeźbę i malarstwo. To właśnie tu spoczywają ostatni z rodu Piastów. Wśród nich książę Jerzy Wilhelm, ostatni męski potomek rodu i ostatni przedstawiciel królewskiej dynastii Piastów.

Kościół św. Jana służy miejscowej parafii rzymskokatolickiej do odprawiania nabożeństw, udzielania sakramentów oraz praktykowania życia religijnego w każdej innej formie Zwiedzanie mauzoleum będzie możliwe cały rok od środy do piątku w godz. 10-14, o ile nie będzie wtedy sprawowana liturgia. Obowiązuje telefoniczna rezerwacja – 76 862-49-49. Bilet kosztuje 5 zł i można go kupić w kasie Muzeum Miedzi w godzinach pracy placówki.

źródło Muzeum Miedzi