Masz okrągły milion? Ten dom w Legnicy może być Twój! Zobacz zdjęcia

Oferta na wyłączność. Na sprzedaż pięciokondygnacyjny dom położony na osiedlu Bielany w Legnicy. Na powierzchnię użytkową 204 m2 składają się: Parter: salon z wyjściem na taras, kuchnia, toaleta, wiatrołap, komunikacja. I piętro: 3 pokoje w tym jeden z balkonem, łazienka z WC, komunikacja II piętro: salon z aneksem kuchennym, 2 pokoje, WC, łazienka, klimatyzacja. Na tym poziomie zamontowano klimatyzacje wraz z funkcją grzania. III piętro (strych): otwarta przestrzeń. Strych docieplony, obłożony regipsami, na podłodze płyty OSB. Dodatkowo: poziom piwnicy: garaż w bryle budynku, pralnia, kotłownia, 4 pomieszczenia gospodarcze (w tym jedno jako letnia kuchnia). Dom został wybudowany w roku 1980. II pięto zostało dobudowane w 2012 roku. Przeprowadzono wówczas gruntowny remont budynku – docieplenie, elewacja, nowy dach: dachówka ceramiczna, docieplenie styropianem 10 i 12 cm, tynk sylikonowy. Nieruchomość usytuowana jest na zadbanej, zagospodarowanej licznymi na sadzeniami, ogrodzonej działce o powierzchni 483 m2. Dwie bramy wjazdowe oraz brama garażowa sterowane pilotem. Podjazd wyłożony z kostki. Na posesji znajduje się również dodatkowa wiata garażowa przylegająca do budynku. Dom również idealnie nadaje się do zamieszkania dla dwóch rodzin. Standard wykończenia: okna PCV wraz z roletami zewnętrznymi, antywłamaniowymi; na ścianach gładzie; podłogi: panele, gress; schody: dębowe oraz jesionowe. Piwnica wyłożona kafelkami. Nieruchomość nie wymaga nakładów finansowych. Ogrzewanie: gazowe oraz z sieci miejskiej. W cenie pozostają meble w zabudowie z przedpokoju, armatura łazienkowa oraz meble łazienkowe. Termin wydania domu w I kwartale roku 2023. Prosimy o uszanowanie prywatności właścicieli i wizytę po wcześniejszym umówieniu się. Kupując tą nieruchomość otrzymasz 10 % rabatu na zakupy w Leroy Merlin w Legnicy oraz 10 % wielokrotnego rabatu do sieci sklepów BEL-POL! Nota prawna: Opis oferty sporządzony jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela. Może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w Art. 66 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

