Marcin Ślipko wykonuje niesamowite fotografie na Dolnym Śląsku. Jest astrofotografem. Zobaczcie, te zdjęcia zapierają dech w piersiach!

Niewiarygodne zdjęcia rozgwieżdżonego nieba. Wykonuje je mieszkaniec Dolnego Śląska

Okazuje się, że na terenie Dolnego Śląska panują doskonałe warunki do astrofotografii. Jak twierdzi Marcin Ślipko, mamy tutaj świetne miejsca takie jak Park Krajobrazowy Chełmy, Rudawy czy Izery :

Zawsze interesowałem się astronomią, któregoś dnia natknąłem się na zdjęcia astrofotograficzne gdzieś w sieci i pomyślałem sobie: „WOOOW, też tak chcę!”. Było to jakieś 2 lata temu, postanowiłem się „wgryźć” w temat - mówi nam Marcin Ślipko.

Co ciekawe, do rejestracji gwiezdnych krajobrazów nie trzeba, przynajmniej na początku, drogiego, specjalistycznego sprzętu. By zacząć fotografować gwiazdy, drogę mleczną czy inne obszary nocnego nieba, wystarczy aparat, niekoniecznie z najwyższej półki, ważny jest tryb manualny. Oprócz tego przyda się szerokokątny obiektyw, z możliwie jak najlepszą światłosiłą. Niezbędnym elementem jest statyw fotograficzny.