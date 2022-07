Mamut z muralu! Wakacyjne zajęcia dla dzieci w legnickim Muzeum Miedzi

4 sierpnia (czwartek) godz. 13

Legnica jak z obrazka. Projektujemy pocztówkę z wakacji

Park, Zamek Piastowski, kąpielisko Aquafun, muzeum i spacery po miejskich uliczkach – lato w Legnicy niesie wiele atrakcji. Stwórzmy autorską kartkę pocztową, dzięki której będziemy mogli wysłać pozdrowienia z wakacji naszym kolegom, rodzicom, znajomym. Niech zobaczą, czym się może latem pochwalić Legnica, jakie kryje sekrety, zabytki, z czego słynęła dawniej i czym się może pochwalić dziś. Przy okazji poznajmy technikę kolażu.

Zajęcia muzealno-warsztatowe (projektowanie legnickiej pocztówki metodą kolażu) obejmują spacer po wystawie „Wielkie ssaki epoki lodowcowej” lub „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu”, ćwiczenie zdolności manualnych i kreatywności.

czas: około 80 minut, wiek – od 6 lat, cena – 10 zł od osoby

11 sierpnia (czwartek) godz. 13

Sty-LOVE torby. Takie miejsca to tylko w Legnicy

Worki szkolne – wygodne i przydatne, każdy je zna, każdy je miał. Podczas wakacji mogą nam służyć jako podręczne torby, ale i znak rozpoznawczy. Noszone na plecach bądź ramieniu i ozdobione charakterystycznym obiektem (zabytkiem, pomnikiem, budynkiem), który może stanowić logo miasta, pozwolą szybko rozpoznać uczestników naszych półkolonii, a na wyjeździe pokazać piękno Legnicy.

Planujecie wycieczkę podczas wakacji? Stwórzcie własną grafikę w legnickim klimacie i nadajcie swojemu workowi oryginalny styl. Uczestnicy warsztatów, używając farb, mazaków do tkanin oraz inspirując się przygotowanymi materiałami graficznymi i zdjęciowymi o Legnicy, stworzą własną, niepowtarzalną torbę z wakacyjnym logo miasta. Zajęcia będą inspiracją do przedstawienia obiektów, które nieodłącznie kojarzą się z Legnicą i stanowią o jego wyjątkowości. Pozwolą przybliżyć ich historię, zapoznać się ze sztuką, kulturą i architekturą naszego miasta.