Mały Książę zachwyca smakami i wystrojem! Nowa kawiarnia w Legnicy!

Restauracja Mały Książę to kontynuacja Sali Zabaw dla dzieci o tej samej nazwie. Właścicielka restauracji zapewnia, że ciasta piecze sama i nie ma w nich żadnych ulepszaczy. Pani Agata wpadła na pomysł otwarcia tego lokalu po to, żeby rodzice, którzy urządzają w Sali Zabaw imprezy dla swoich dzieci mieli gdzie usiąść i w miłej atmosferze, przy dobrej kawie i przepysznym cieście poczekać na swoje pociechy.

Wystrój restauracji robi ogromne wrażenie, są tam wygodne kanapy i miękkie pluszowe fotele. Przemiła kelnerka i przystojny barman swoim uśmiechem zachęcają do spróbowania specjałów pani Agaty.

Sama Sala Zabaw powstała rok temu. Pani Agata urządza tam kreatywne zabawy i przyjęcia urodzinowe małym legniczanom , bo z zawodu jest pedagogiem. Skąd więc taki talent cukierniczy? Tego nie chciała nam zdradzić, po prostu go ma i tyle.

W menu restauracji znajdziemy nie tylko pyszne ciasta, ale i wytworne drinki, również bezalkoholowe, które dymią podczas podawania.