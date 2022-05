Malediwy pomiędzy Legnicą i Lubinem? Tak to możliwe! Zobaczcie zdjęcia z malowniczej Gospody Bagienko w Raszówce

Gospoda Bagienko to nie tylko dobre jedzenie. To przede wszystkim miejsce do wspaniałego wypoczynku. Położona w pasie mikroklimatu dobrze wpływającego na drogi oddechowe. Nic w tym dziwnego, bo niedaleko w pobliskim Gorzelinie przed II Wojną Światową znajdował się szpital i sanatorium dla chorych na gruźlicę.

Bagienko powstało w 2014 roku i na początku nawet właściciele nie wierzyli, że ten biznes tak się rozwinie. Jednak wspólnymi siłami Iwona i Stanisław Mikulscy wraz z synami stworzyli niepowtarzalne miejsce, w którym można nie tylko dobrze zjeść, ale i solidnie się zrelaksować.

Oprócz wylegiwania się na leżakach można z przyjaciółmi pograć w siatkówkę czy bule, na terenie obiektu znajduje się również tarcza do strzelania z łuku.