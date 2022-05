Majowy weekend jeszcze się nie skończył, a legniccy policjanci już zatrzymali 6 pijanych kierowców!

Do chwili obecnej pomimo wielu apeli policjanci zatrzymali 6 nietrzeźwych kierujących oraz 2 po użyciu alkoholu. W związku z nieprzestrzeganiem ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym powyżej 50km/h, 5 kierowców straciło prawo jazdy.Policjanci zatrzymali również 5 osób poszukiwanych.

Funkcjonariusze legnickiej Policji, zabezpieczają szereg imprez okolicznościowych w powiecie legnickim, dbając o porządek i bezpieczeństwo wszystkich obywateli.

Pamiętajmy jako uczestnicy ruchu drogowego by stosować się do ograniczeń prędkości i dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Zachowujmy bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu, by dać sobie czas na odpowiednią reakcje - dodaje asp. Krzysztof Oleniacz