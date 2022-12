Lwówek Śląski to jedno z najbardziej uroczych miasteczek na Dolnym Śląsku. Atrakcje, zabytki, co warto zobaczyć? Klaudia Korfanty

Lwówek Śląski polecamy Dolnoślązakom na jednodniową wycieczkę! Pewnie część z Was była w Lwówku Śląskim tylko przejazdem - znajdziemy go na trasie do Świeradowa-Zdroju na przykład z Legnicy, Bolesławca, Lubina, Głogowa czy Wrocławia. Jednak zapewniamy, że warto zatrzymać się w tym miasteczku choć na chwilę - ma wspaniały klimat! Zobaczcie zdjęcia, a poniżej przeczytajcie więcej o Lwówku Śląskim.