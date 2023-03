Ludzkie kości w Ulesiu koło Legnicy. Znalazł je operator koparki. Na miejscu jest policja Klaudia Korfanty

Podczas prac na budowie linii elektroenergetycznej w Ulesiu operator koparki natrafił na ludzkie kości

Dzisiaj 24 marca operator koparki podczas robót ziemnych znalazł ludzkie kości. Jak się dowiedzieliśmy, są to kości co najmniej kilku osób. Najprawdopodobniej to szczątki jeszcze z czasów wojny. Policja jest na miejscu.