LUBIN Dziecko złamało w szkole rękę we wrześniu, do dziś nie ma protokołu wypadku. Złośliwość szkoły czy niedopatrzenie matki

Do wypadku doszło podczas wychodzenia z szatni. Dziewczynka twierdzi, że zgłosiła wuefistce sprawę, ta jednak to zbagatelizowała.

Nadia trafiła na SOR w Lubinie tego samego dnia, jednak tam tylko zaopatrzono rękę w temblak i odesłano do domu z zaleceniem kontroli 12 września. Po tej wizycie dziecko nadal źle się czuło, więc matka 18 września postanowiła udać się z nią na SOR Legnicki. Tam zadecydowano o przeprowadzeniu skomplikowanej operacji na rączce małej Nadii.