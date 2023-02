LSSE podsumowuje 2022 rok. Nowe technologie, nowi inwestorzy, miejsca pracy i wsparcie dla przedsiębiorców

Ponad 900 mln zł pozyskane jako wsparcie dla samorządów, kolejne miliony przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne. Ośmiu nowych przedsiębiorców z innowacyjnymi projektami. Tak wyglądał 2022 r. w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Bieżący rok w LSSE zapowiada się równie ambitnie, bo spółka wspólnie z rządowymi agendami i samorządami planuje rozwój trzech parków przemysłowych. To kolejne ponad 1000 ha wolnych terenów inwestycyjnych. Podsumowanie i plany na 2023 r. przedstawiono w piątek, 24 lutego w Centrum Konferencyjnym LSSE. Termin nie był przypadkowy. Dokładnie rok temu na Ukrainie wybuchła pełnoskalowa wojna, a równo rok temu swoją działalność zarejestrowała także rozwijająca się prężnie Fundacja LSSE.

25 lat funkcjonowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W ciągu 25 lat powierzchnia terenów należących do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwiększyła się prawie czterokrotnie! W 1997 r. wynosiła 381,69 ha, teraz to aż ponad 1500 ha. W tym czasie liczba podstref z 3 urosła do 18, wydano blisko 200 zezwoleń i decyzji wspierających biznes, dzięki którym przedsiębiorcy zainwestowali ponad 12 mld zł.