Cena wywołania: 143 625,00 zł W dniu 20-04-2022r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworze przy ul. Klasztornej 5, w sali nr 36, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony w Jaworze przy ul. Wyszyńskiego 20A. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia lokalu wynosi 49,10 m kw. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,11 m kw. Suma oszacowania wynosi 191 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 150,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Google Maps