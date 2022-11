Licytacje komornicze to okazje na rynku nieruchomości w Legnicy i Lubinie! Te mieszkania pójdą pod młotek w listopadzie 2022

Adres: Lubin, ul. Sportowa 73 Data licytacji: 18.11.2022 Cena: 199 275,00 zł Ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sportowa 73/10, 59-300 Lubin. Opis nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 68,40m2 (w tym: jeden pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka z wc, przedpokój, korytarz), oraz pomieszczenie przynależne -piwnica, położonego na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dwunastokondygnacyjnym. Suma oszacowania wynosi 265 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 199 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 570,00 zł.

