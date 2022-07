Letnie Granie w Legnicy. Na Scenie Kosmicznej wystąpili Paweł Sznajder i Damian Perczuk

Paweł Sznajder (Serby/Głogów) oraz Damian Perczuk (Katowice) muzyką zajmują się od około dekady, choć wspólnie występują od roku. W ich graniu przenikają się wpływy funky, reggae, bluesa, popu, a nawet metalu. Paweł jest multiinstrumentalistą, wokalistą i gitarzystą, zdobywcą wielu nagród i wyróżnień oraz uczestnikiem 11. edycji The Voice of Poland w drużynie Michała Szpaka. Inspirują go Jason Mraz, John Mayer, Gentleman, Bob Marley czy Eric Clapton. Damian gra na perkusji oraz instrumentach perkusyjnych, bębni też w metalowym zespole Invinity. Wśród swoich wpływów wymienia kanadyjską grupę Spiritbox oraz ormiańskiego pianistę jazzowego Tigrana Hamasyana.