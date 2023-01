Legniczanie w Dzień Dobry TVN. Pasję do herbat państwa Jastrzębskich pozna cała Polska! Emisja materiału już w czwartek 19 stycznia

Legniczanie w Dzień Dobry TVN. Pasję do herbat państwa Jastrzębskich pozna cała Polska!

O sklepie z herbatami na pasażu CH Auchan w Legnicy pisaliśmy kilka dni przed świętami. Krótko po naszym artykule pasją państwa Jastrzębskich zainteresowali się dziennikarze z TVN, którzy odwiedzili sklep z kamerą. Materiał o właścicielach legnickiego sklepu "Herbata z całego świata" będziemy mogli obejrzeć już w czwartek 19 stycznia w popularnej telewizji śniadaniowej Dzień Dobry TVN.

Materiał będzie dotyczył nie samego sklepu, jaki prowadzimy, ale właśnie naszej ogromnej pasji i miłości do herbat - zdradza nam właściciel, Zbigniew Jastrzębski.

Takie sklepy i taka pasja do rzadkość. Niedługo sklepik "Herbata z całego świata" będzie obchodził 25-lecie istnienia. To mały biznes rodzinny, który skradł serca legniczan i przetrwał różne kryzysy. Od samego początku sklep prowadzi małżeństwo Stefania i Zbigniew Jastrzębscy. Mimo że dziś państwo Jastrzębscy są na emeryturze, wciąż z zaangażowaniem kierują sklepem, z uśmiechem doradzają klientom i poszukują coraz to nowszych kompozycji herbacianych. W prowadzeniu sklepu pomaga im córka.