Legnickie Wieczory Organowe. Wystąpił Achim Maertins, zobaczcie zdjęcia

W programie usłyszeliśmy: -Antonio Vivaldi Concerto for Bassoon, D minor (RV 481) - 1. Movement Allegro, Johann Sebastian Bach Orgelchoral "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ" BWV 639, Gotthilf Friedrich Ebhardt Choralbearbeitung "Befiehl du deine Wege", Cesar Franck Prelúde, Fugue et Variation op. 18, Gabriel Fauré Après un rêve, Marco Enrico Bossi Scherzo g-Moll op. 49 nr 2, Edward Elgar Romance op. 62, Josef Gabriel Rheinberger Cantilene aus Orgelsonate nr 11, Carl Maria von Weber Bassoon Concerto in F major op. 75 -2. Movement Adagio, Felix Mendelssohn Bartholdy Sonate für Orgel nr 1 f‐moll op. 65 nr 1, 1. Allegro moderato e serioso (Choral: Was mein Gott will, das gscheh′ allzeit) 2. Adagio 3. Andante Recitativo - Allegro assai vivace.

Achim Maertins organista z Wuppertalu

Studiował muzykę kościelną w akademiach muzycznych we Fryburgu i Düsseldorfie. Jego nauczycielami organowymi byli organista katedralny prof. Wolfgang Baumgratz i organista katedralny prof. Ludwig Doerr (Freiburg), prof. Christoph Schoener (Hamburg) i prof. Almut Rößler (Dusseldorf).

Studia ukończył w 1984 r. egzaminem maturalnym (magisterskim), a w 1986 r. egzaminem koncertowym z przedmiotuorgany wyłączone. W latach 1988-2020 był kantorem Kościoła Ewangelickiego im. Vohwinkela w Wuppertalu.

Od 2001 do W 2018 r. pełnił również funkcję kantora okręgowego w okręgu kościelnym Wuppertalu. W Wuppertalu prowadził chór Heinricha Schütza oraz w sąsiednim mieście Solingen chór kameralny i orkiestra kameralna.