Legnickie ulice. Zobaczcie, jak obecnie wygląda ulica Wojciecha Korfantego i co się tu mieści [ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

Ulica Korfantego w Legnicy na aktualnych zdjęciach Zabytkowa willa przy ulicy Korfantego w Legnicy została zbudowana w XIX wieku dla znanego bankiera

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Tym razem przedstawiamy Wam ulicę Wojciecha Korfantego, która znajduje się tuż obok Parku Miejskiego i Koziego Stawu. Łączy się z ul. Łukasińskiego i krzyżuje z ul. Powstańców Śląskich. Przy ulicy Korfantego mieści się zaledwie kilka zabudowań, budynek po byłej Wyższej Szkole Menadżerskiej, Dom Dziennego Pobytu oraz zabytkowe wille i kamienice mieszkalne. Dawniej wzdłuż ul. Korfantego płynęła Młynówka. Do 1991 roku ulica nosiła imię Feliksa Dzierżyńskiego. Zobaczcie aktualne zdjęcia.