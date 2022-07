Legnickie ulice. Zobacz, jak obecnie wygląda jedna z ulic na dzielnicy Tarninów, ulica Elizy Orzeszkowej Klaudia Korfanty

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Na ulicy Orzeszkowej znajdują się zarówno zabytkowe kamienice z przepięknymi detalami architektonicznymi, jak i nowsze bloki mieszkalne oraz wille i domy jednorodzinne. Ulica dawniej nosiła nazwę Scheibestraße nawiązującą do zasypanego później stawu. Dzisiaj przy ulicy Orzeszkowej znajdują się m.in. Biedronka, piekarnia Dworok, Prokuratura Okręgowa oraz kilka punktów usługowych i handlowych.