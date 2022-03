Legnickie ulice. Ulica Oświęcimska w Legnicy na aktualnych zdjęciach Klaudia Korfanty

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Dzisiaj przedstawiamy Wam ulicę Oświęcimską. Krzyżuje się z ulicą Jaworzyńską oraz Mickiewicza. Znajdują się na niej zarówno zabytkowe wille i kamienice, jak i nowsze bloki 4-piętrowe. Charakterystycznym miejscem jest tu jeden z najnowocześniejszych placów zabaw w Legnicy, a właściwie kompleks sportowo-rekreacyjny powstały dzięki LBO.