Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulice Żwirki i Wigury, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Ulica Żwirki i Wigury zaczyna się od chodnika ulicy Piastowskiej (jest nieprzejezdna w tym miejscu) a kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Działkową. Przy tej ulicy znajdują się m.in Przedszkole Miejskie nr 16, sklep spożywczy, warzywniak czy cztery zakłady fryzjerskie.