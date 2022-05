Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulicę Wodną, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może tu dawno nie byliście. Ulica Wodna zaczyna się od ulicy Mickiewicza a kończy... no właśnie? Według map w Internecie kończy się przy rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej, zapytaliśmy w Hotelu Admirał i "Sinet Klub", ich adresy urzędowe to ulica Bielańska. Jedno jest pewne ulica Wodna ciągnie się przez legnicki park i naszym zdaniem powinna zostać przemianowana z ulicy na deptak Wodny. Zobaczcie aktualne zdjęcia.