Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulicę Władysława Grabskiego, zobaczcie jak wygląda obecnie Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Ulica Grabskiego zaczyna się od skrzyżowaniu z ulicą Jaworzyńską a kończy przy ulicy Złotoryjskiej. Jest to jedyna tak długa ulica w mieście rozdzielona na całej długości pasem zieleni i chodnikiem. Przy ulicy Grabskiego są m.in Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ZUS Oddział w Legnicy, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Brzechwy czy Pomnik Władysława Jagiełły zwany prześmiewczo "król zus".