Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulicę Poselską, zobaczcie jak wygląda obecnie Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Ulica Poselska zaczyna się od skrzyżowaniu z ulicą Złotoryjską a kończy przy ulicy Grabskiego. Przy ulicy Poselskiej są m.in Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Samarytanin. Ośrodek Edukacyjno - Opiekuńczy Caritas Archidiecezji Legnickiej, Okno Życia Caritas diecezji Legnickiej czy Biskupi Dom Emeryta.