Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulice O. Zbigniewa i Michała, Partyzantów oraz Nową Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Na kilkusetmetrowym odcinku drogi są aż trzy ulice Ojców Zbigniewa i Michała, Partyzantów i Nowa. Przy tych ulicach znajdują się m.in Parafia pw. św. Jana Chrzciciela, Placówka Straży Granicznej, Targowisko Miejskie, siedziba TAURON Dystrybucja czy Zakład Szewski.