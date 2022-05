Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulicę Najświętszej Marii Panny, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Ulica a raczej deptak Najświętszej Marii Panny rozpoczyna się od legnickiego rynku a kończy przy Placu Pastora Wolfganga Maxa Meisslera. Przy tej ulicy znajdują się m.in trzy apteki, siedem lokali gastronomicznych, księgarnia, pięć banków czy Galeria Piastów.