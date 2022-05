Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulice Merkurego i Kasjopei, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może tu dawno nie byliście. Ulica Merkurego zaczyna się od ulicy Marsa po kilkudziesięciu metrach przechodzi w ulicę Kasjopei. Na początku ulicy Merkurego i Kasjopei ustawione są znaki drogowe zakazu ruchu w obu kierunkach! Obie ulice są zastawione autami. Jak powiedział nam pan Marek, mieszkaniec ulicy Merkurego, jest myk, od śmietników przy ulicy Jowisza można wjechać w ulicę Merkurego. Ale sytuacja jest dość komiczna, dodał pan Marek z uśmiechem. Zobaczcie aktualne zdjęcia.