Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulicę Grunwaldzką, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Ulica Grunwaldzka zaczyna się od ulicy Juliusza Słowackiego a kończy przy ulicy Jaworzyńskiej. Przy tej ulicy znajdują się m.in Centrum Kształcenia Praktycznego, dwie Przychodnie Weterynaryjne, Salon meblowy Black Red White, Stacja Kontroli Pojazdów czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.