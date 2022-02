Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulicę Fabryczną, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Ulica Fabryczna rozpoczyna się przy ulicy Krętej a kończy przy wjeździe na aleje Rzeczypospolitej. Przy tej ulicy znajdują się m.in Kebab Mark & Grill Bar, Market B1, "Beta" ręczna myjnia samochodowa, sklep motoryzacyjny, zakład fryzjerski czy park linowy Jump Heaven. Tył jednej kamienicy, dzięki kominom gazowym wygląda jak "kościelne organy".